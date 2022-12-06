Туристы в Казахстане будут платить максимальную ставку bed tax

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С 1 января 2023 года регионами планируется утвердить максимальную ставку bed tax в размере 5% от стоимости проживания согласно Постановлению Правительства РК "Об утверждении Правил уплаты туристского взноса для иностранцев", передает BaigeNews.kz со ссылкой на Аналитическую службу "Атамекен". Решение о принятии максимальной ставки обосновывается ростом потока иностранных туристов.

"При этом, по статистическим данным, количество обслуженных посетителей местами размещения в первом полугодии 2022 года ниже на 36,7%, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года, что говорит о том, что въездной туризм еще не восстановился. Предполагалось, что средства, собранные за счет bed tax, будут направляться на развитие туристской инфраструктуры и продвижение дестинаций в регионах. Однако из финальной редакции Постановления данная норма исключена, как и предложение по внедрению нулевой ставки на 2023 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее Министерство культуры и спорт РК предлагало внедрение bed tax в пилотном режиме в городах Астана и Алматы. Сейчас туристский сбор вводится повсеместно.