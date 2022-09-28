Актюбинским первоклассникам вместо пробы манту ввели живую вакцину БЦЖ

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В одной из школ Актобе 42 первоклассникам вместо пробы манту ввели туберкулиновую пробу. Родители узнали об этом спустя две недели — и то только после того, как заметили странные изменения на месте укола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В учебном заведении были вынуждены признать: медики допустили нелепую ошибку. Чем теперь это обернется и есть ли риск для здоровья детей? На эти вопросы никто ответить не может.

Сейчас родители школьников крайне обеспокоены здоровьем своих детей.

"У ребенка сильно начала болеть рука. Она даже поднять ее не могла. Раздеваться и одеваться стали с большим усилием. Место укола припухло сначала, потом загноилось и начало лопаться. Потом узнали, что такая же реакция и у остальных малышей. А у некоторых даже температура поднялась", — говорит Раушан Исаева.

В школе накануне провели экстренное собрание.

"Пусть медики мне объяснят, как они могли ошибочно вместо манту ввести БЦЖ?! Мало того, чтобы родители ничего не заподозрили, они припухшее место прокололи иглой, весь гной убрали и завязали руку дочери бинтом! Я расцениваю это как преступление!" — возмущены мамы первоклашек.

Родители в растерянности и не знают, как теперь эта халатность может отразиться на здоровье детей. Они уверены: медики ошиблись, потому что всё делали второпях.