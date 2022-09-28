Минздрав начал служебное расследование по факту ошибочной ревакцинации школьников в Актобе

Фото: strana.today

Министерство здравоохранения начало служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без предпроведения пробы Манту, передаёт BaigeNews.kz.

Создана комиссия, в состав которой вошли руководители комитетов санитарно-эпидемиологического и медфармконтроля, профильные специалисты. Она проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку инциденту.

"Управление здравоохранения Актюбинской области проводит разьяснительную работу с родителями, ведётся постоянный мониторинг состояния здоровья детей. Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители — это врач и медицинская сестра от частной клиники (ТОО "Медикус центр"). Данные медицинские работники отстранены от работы", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве заявили, что состояние детей удовлетворительное, все находятся на занятиях под контролем педиатров.

Напомним, 13 сентября в школе №74 Актобе 42-м первоклассникам поставили вакцину БЦЖ вместо проведения пробы Манту. Родители узнали о случившемся не сразу, только когда заметили, что руки у детей стали болеть, место укола припухло и стало гноиться.