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strana.today Сегодня, 18:16
244
Фото: strana.today

Минздрав начал служебное расследование по факту ошибочной ревакцинации школьников в Актобе

Министерство здравоохранения начало служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без предпроведения пробы Манту, передаёт BaigeNews.kz

Создана комиссия, в состав которой вошли руководители комитетов санитарно-эпидемиологического и медфармконтроля, профильные специалисты. Она проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку инциденту.   

"Управление здравоохранения Актюбинской области проводит разьяснительную работу с родителями, ведётся постоянный мониторинг состояния здоровья детей. Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители — это врач и медицинская сестра от частной клиники (ТОО "Медикус центр"). Данные медицинские работники отстранены от работы", — сообщили в Минздраве.

В ведомстве заявили, что состояние детей удовлетворительное, все находятся на занятиях под контролем педиатров.

Напомним, 13 сентября в школе №74 Актобе 42-м первоклассникам поставили вакцину БЦЖ вместо проведения пробы Манту. Родители узнали о случившемся не сразу, только когда заметили, что руки у детей стали болеть, место укола припухло и стало гноиться.

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#вакцинация #Минздрав #Актобе #туберкулез
Журналист
Сегодня, 18:16
244
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