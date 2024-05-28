Откачку воды завершили в Атырауской области
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
185Фото: скриншот
В Атырауской области завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"22 мая на въездной автодороге села Жалгансай, прорвало возведенную дамбу. В результате вода распространилась в сторону населенного пункта. Омываемая водой плотина была полностью восстановлена.Сегодня завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, откачено в общем количестве 527 332 кубометров воды", - говорится в сообщении.
Проведены работы по берегоукреплению протяженностью в 7 км. В настоящее время продолжаются работы по дополнительному укреплению дамбы.
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