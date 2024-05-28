  • 28 Мая, 10:10
  • BAIGENEWS

Откачку воды завершили в Атырауской области

Сегодня, 09:20
АВТОР
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скриншот Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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Фото: скриншот
В Атырауской области завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"22 мая на въездной автодороге села Жалгансай, прорвало возведенную дамбу. В результате вода распространилась в сторону населенного пункта. Омываемая водой плотина была полностью восстановлена.
 
Сегодня завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, откачено в общем количестве 527 332 кубометров воды", - говорится в сообщении.
Проведены работы по берегоукреплению протяженностью в 7 км. В настоящее время продолжаются работы по дополнительному укреплению дамбы.

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