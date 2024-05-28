Откачку воды завершили в Атырауской области

В Атырауской области завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"22 мая на въездной автодороге села Жалгансай, прорвало возведенную дамбу. В результате вода распространилась в сторону населенного пункта. Омываемая водой плотина была полностью восстановлена. Сегодня завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, откачено в общем количестве 527 332 кубометров воды", - говорится в сообщении.

Проведены работы по берегоукреплению протяженностью в 7 км. В настоящее время продолжаются работы по дополнительному укреплению дамбы.