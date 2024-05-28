Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение

Несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 42, 46, 49, 64", - говорится в сообщении.