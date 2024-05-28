  • 28 Мая, 10:10
  • BAIGENEWS

Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение

Сегодня, 08:47
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Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение Сегодня, 08:47
Сегодня, 08:47
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Несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 42, 46, 49, 64", - говорится в сообщении.

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