Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение
Сегодня, 08:47
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Сегодня, 08:47Сегодня, 08:47
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Несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №№ 42, 46, 49, 64", - говорится в сообщении.
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