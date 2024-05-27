В Рафахе 50 человек погибли после ракетного удара Израиля

Палестинская группировка ХАМАС в воскресенье впервые за последние месяцы нанесла ракетный удар по одному из районов Тель-Авива в центре Израиля, передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC. Израильская армия позднее нанесла удар по объекту в Рафахе, который, по данным ЦАХАЛ, использовали боевики.

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы сообщило в ночь на понедельник, что в результате удара, который был нанесен по центру для перемещенных лиц в Рафахе, погибли по меньшей мере 50 человек и десятки получили ранения.

Армия обороны Израилья заявила, что нанесла авиаудар по лагерю ХАМАС в городе, и военным известно о сообщениях, что в результате пострадали мирные жители.

"Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведданных, указывающих на то, что ХАМАС использует этот район", — добавили в ЦАХАЛ.

Ранее по меньшей мере восемь ракет были выпущены из Рафаха по Тель-Авиву, несколько ракет были перехвачены, сообщили израильские военные. Сообщений о пострадавших не поступало.