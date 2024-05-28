Почти 2000 случаев укусов клещей зарегистрировали в ВКО
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Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, с начала эпидемического сезона 2024 года на эндемичных территориях области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1904 человека, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
Больше всего пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Усть-Каменогорске - 995, далее следуют Риддер, район Алтай, Глубоковский, Шемонаихинский, Катон-Карагайский, Зайсанский районы, район Самар и Уланский район.
Иммуноглобулин против вируса клещевого энцефалита из числа обратившихся получили 1 802 человека.
"Остальные 102 человека не охвачены серопрофилактикой по причине позднего обращения, отказа от введения иммуноглобулина, медицинских показаний, вакцинирования против клещевого энцефалита", - пояснили в ДСЭК ВКО.
Случаев клещевого энцефалита в ВКО нет, однако в Усть-Каменогорске зарегистрировали один случай иксодового клещевого боррелиоза или болезни Лайма.
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