Цифровую карту семьи планируют расширить в Казахстане

Фото: inbusiness.kz

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал о цифровизации социально-трудовой сферы в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В начале своего выступления он сообщил, что из 45 видов услуг, предоставляемых в социально-трудовой сфере, 43 (95%) оказываются в электронном формате, причем 23 из них проактивно.

"В 2022 году казахстанцы получили 13,1 млн услуг. При этом на цифровой формат пришлось 10,6 млн, из них более 1 млн были оказаны проактивно, на основании ответов граждан на рассылаемые сообщения", – сказал Ербол Оспанов.

Вице-министр также отметил, что доля услуг социально-трудовой сферы, оказываемых в цифровом формате, с 2020 года выросла более чем на 20%, превысив отметку в 80%.

"На следующий год мы планируем, что этот показатель достигнет 90%. Кроме того, на постоянной основе проводится работа по трансформации и реинжинирингу процессов оказания госуслуг. На первом этапе была проведена работа по оптимизации услуг, оказываемых в проактивном формате. За счет этого произошел рост количества оказываемых услуг по отношению к прошлому году. Следующим шагом станет переход на автоматическое назначение пособий при оказании проактивных услуг, то есть в процессе оказания услуг будет полностью исключено участие людей", - подчеркнул он.

Вице-министр проинформировал, что с 1 января 2023 года данный подход планируется применить в пилотном режиме при назначении пособий многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа". В целом в следующем году формат автоматического назначения планируется применить по 4 услугам.

"Мы продолжаем наращивать взаимодействие с банками второго уровня. На сегодняшний день через банковские приложения казахстанцам доступно 6 услуг и за 11 месяцев их получили более 280 тыс. человек. Кроме того, 17 услуг начали оказываться экстерриториально, то есть получить их человек теперь может в любой точке Казахстана, не обращаясь в ЦОН по месту прописки", – рассказал Ербол Оспанов.

Также проводится работа по централизации выплат. Выплата адресной социальной помощи и 11 видов соц. помощи, назначаемых по решениям местных исполнительных органов, осуществляются через Госкорпорацию "Правительство для граждан". Ранее местные исполнительные органы осуществляли формирование выплат разрозненно.

"Сегодня не все граждане своевременно получают меры господдержки. Чтобы исправить ситуацию была внедрена Цифровая карта семьи. Это сервис, позволяющий автоматически определять благосостояние семьи и проактивно предоставлять государственные гарантии. Это позволяет осуществлять переход от заявительного формата оказания мер соцподдержки к выявительному", – рассказал Ербол Оспанов.

Вице-министр сообщил, что на сегодняшний день через Цифровую карту семьи проактивно оказываются 9 госуслуг, которые получили уже более 12 тыс. человек. Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

С 2023 по 2024 годы Цифровую карту семьи планируется расширить услугами социально-трудовой сферы, здравоохранения и образования. В 2025 году будут предоставляться все государственные гарантии в вышеуказанных сферах.

Ербол Оспанов также проинформировал о цифровизации мер поддержки лиц с инвалидностью. В частности, он рассказал о ходе внедрения заочного установления инвалидности, пилотный проект которого был запущен в октябре прошлого года.

Раньше человеку приходилось обращаться в четыре различные инстанции: поликлиника, отдел МСЭ, ЦОН, акимат. В рамках нового формата гражданин для получения услуги обращается в поликлинику по месту жительства, всё остальное происходит без его участия, за счёт интеграции информационных систем. Все данные передаются в соответствующие государственные органы, а эксперты принимают необходимые решения.

"В этом году уже более 52 тыс. человек по всему Казахстану смогли пройти освидетельствование в новом формате, то есть более чем каждый пятый из получивших данную услугу", – поделился он.

Кроме того, по словам вице-министра, большую часть услуг, необходимых ЛСИ, таких как специальные социальные услуги, предоставление технических средств реабилитации, услуги индивидуального помощника и др. можно получить через Портал социальных услуг, запущенный в 2020 году.

"Данный портал помог существенно сократить срок между моментом установления инвалидности и получением технических средств и услуг реабилитации. На ПСУ граждане самостоятельно могут выбрать поставщика, а государство только возмещает поставщику затраты. За счёт внедрения ПСУ выросло удовлетворение потребности ЛСИ в техсредствах и услугах. Так, до внедрения, в 2019 показатели обеспечения были на уровне 62%, а в 2021 году этот показатель был увеличен почти до 88%. По итогам 11 месяцев текущего года потребность исполняется на 85%", – сообщил Оспанов.

Вице-министр подробно проинформировал о единой цифровой площадке по трудоустройству – Электронной бирже труда, на которой граждане могут искать подходящие вакансии по направлениям, профессиям и навыкам, а работодатели – сотрудников, соответствующих их требованиям.

"На сегодняшний день на ЭБТ размещено 102 тыс. вакансий и 120 тыс. резюме. Кроме того, на ЭБТ в онлайн-формате доступны 4 госуслуги и 9 мер поддержки занятости населения. Запуск онлайн-услуг позволил минимизировать физические контакты населения с сотрудниками центров занятости и повысил доступность услуг для граждан. В 2022 году в онлайн-формате зарегистрировано 371 тыс. лиц, ищущих работу, или 61% от общего количества. Доля трудоустроенных через цифровые центры занятости составила 86,7 тыс., а 71 тыс. человек получила социальные выплаты по потере работы", – рассказал Ербол Оспанов.

Также он рассказал о других доступных казахстанцам площадках, входящих в экосистему ЭБТ: "Skills.Enbek", "HR.Enbek", "Business.Enbek" и др.

Так, площадка "Skills.Enbek" является витриной онлайн-курсов, на которой уже доступны 160 курсов, частично или полностью охватывающих 110 профессий. С начала года завершили обучение как минимум по одному курсу порядка 146 тыс. человек.

"Ещё одной важной платформой является "Business.Enbek", где автоматизированы все процессы получения госгрантов на реализацию бизнес-идей. Так, из 67 тыс. поданных заявок были отобраны 20 тыс. человек, получивших возможность открыть своё дело благодаря поддержке государства. Отдельно стоит сказать про новый портал трудовых ресурсов – "HR.Enbek". Эта площадка позволит выстроить максимально эффективное и быстрое взаимодействие работника и работодателя, минимизировать бумажную волокиту", – проинформировал вице-министр.

Так, благодаря интеграции баз данных госорганов работодатель, при согласии работника, сможет ознакомиться с его цифровым личным делом, понять квалификацию и компетенции человека и принять решение о трудоустройстве. Трудовой договор будет регистрироваться там же, дополняя данные о работнике и облегчая работу кадрового делопроизводства.