Цену на льготное дизтопливо снизят для аграриев

В Казахстане снизят цену на льготное дизтопливо для уборочной кампании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

По информации минсельхоз, для своевременного проведения уборочных работ аграриям выделено 426 тыс. тонн льготного дизтоплива. Первоначальная стоимость горючего, утверждённая Минэнерго составляла 284 тыс. тенге за тонну с НПЗ. С учетом расходов операторов, средняя цена для сельхозтоваропроизводителей по республике была 269 тенге/литр.

Однако, в ходе заседания представители Минэнерго сообщили, что с сегодняшнего дня цена на льготное дизтопливо будет снижена с учетом транспортных расходов до станции назначения.

По предварительным расчетам средняя цена аграриев 258-262 тенге/литр или ниже рыночной на 12%.

На сегодняшний день фермеры убрали 910,3 тыс. га зерновых. При средней урожайности 13,8 ц/га намолочено 1,3 млн тонн зерна. Также собрано 1,6 тыс. тонн масличных культур, 293,7 тыс. тонн картофеля, 915,7 тыс. тонн овощей и 1,9 млн тонн бахчевых.

Уборочные работы ведутся в 9 областях страны, к массовому сбору урожая основные зерносеющие регионы приступят в третьей декаде августа.