Труп женщины, пропавшей в степи при поиске скота, нашли в Павлодарской области

Фото: polisia.kz

19 апреля около 17:20 часов недалеко от крестьянского хозяйства "Турсын" в снегу обнаружен труп 34-летней жительницы Экибастуза, пропавшей без вести 16 апреля, без признаков насильственной смерти, передаёт BaigeNews.kz.

"На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Назначена СМЭ", - сообщили в МВД РК.

Напомним, 16 апреля жители села Бескауга выехали на своей автомашине марки ВАЗ-2104 в степной массив на поиски пропавшего скота. Около 19:00 мужчина вернулся к машине и стал ждать супругу. Не дождавшись её, он обратился с полицию. Стоит отметить, что накануне в селе была сильная метель и практически нулевая видимость.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия. Для проведения поисково-спасательных работ задействованы три единицы техники. Четыре поисковые группы, в числе которых личный состав управления полиции Экибастуза, сотрудники МЧС, волонтеры и местные жители. Поиски велись в степном массиве близлежащих населенных пунктов. Ориентировки разосланы во все городские и районные отделы полиции.