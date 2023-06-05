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Труп мужчины нашли на центральной площади Атырау
4 июня в Атырау на центральной площади Исатая и Махамбета был обнаружен труп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык". В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в 11:38 на площади скончался мужчина в возрасте.
"Есть предположение, что это связано с его здоровьем, телесных повреждений нет", - говорят в пресс-службе.
На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливается личность погибшего. Пока известно, что он является сотрудником компании, которая ведет строительство в этом районе.
Точная причина смерти пока неизвестна. В полиции не сообщили о возбуждении уголовного дела.
"Это большая утрата для семьи, и я прошу вас не делать из этого “большую новость” и не возлагать на семью лишнее бремя", - добавила глава пресс-службы Мейрим Ердаулет.
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