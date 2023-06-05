Труп мужчины нашли на центральной площади Атырау

Фото: azh.kz

4 июня в Атырау на центральной площади Исатая и Махамбета был обнаружен труп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык". В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что в 11:38 на площади скончался мужчина в возрасте.

"Есть предположение, что это связано с его здоровьем, телесных повреждений нет", - говорят в пресс-службе.

На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливается личность погибшего. Пока известно, что он является сотрудником компании, которая ведет строительство в этом районе.

Точная причина смерти пока неизвестна. В полиции не сообщили о возбуждении уголовного дела.