"Трудно смириться с диагнозом ребёнка": как в Кызылорде лечат пациентов с психическими расстройствами

Фото: Айнур Тулешовой

На сегодняшний день в Кызылоринской области свыше 10 тысяч пациентов состоят на учёте в психоневрологическом диспансере. По словам специалистов, в последние годы увеличичилось количество случаев первичной заболеваемости среди жителей региона. В основном в работе с душевнобольными пациентами применяется медикаментозные лечение и помощь психиатров и психологов. Как сохранить психическое здоровье, узнала корреспондент BaigeNews.kz.

Психоневрологический стационар функционирует при центре психического здоровья Кызылординской области. Медицинское учреждение рассчитано на 330 коек, помимо этого работает дневной стационар и отделение в двух районах области. Сама больница находится в центре города, учреждение в числе закрытых. Посторонним, кроме родственников пациентов, вход строго запрещён. Каждый их визит строго контролируется сотрудниками стационара.

"Сейчас в нашей больнице работает восемь отделений. Мы уделяем особое внимание не только лечению пациентов, но и их безопасности. Потому что есть недееспособные пациенты, которые не могут отвечать за свои поступки. Для этих целей в каждом отделении работают санитары, их задача следить за порядком. Лечить психически больных людей очень тяжело. Было немало случаев, когда пациенты нападали на медперсонал. Поэтому главное в нашей профессии - это терпение и сдержанность", - отметила заместитель директора центра психического здоровья Кызылординской области Актоты Альназарова.

Тяжёлая аура психиатрического стационара влияет и на посетителей. Самостоятельно пройтись по коридором и ознакомиться с работой отделений центра невозможно. В отделении №3 и шестом отделении "Неврозов" принимают лечение дееспособные пациенты, их состояние врачи называют "пограничным". По словам специалистов, психотические расстройства могут возникнуть на фоне перенесённого острового стресса и длительной депрессии.

"В большинстве случаев первичных пациентов госпитализируют в наше отделение. Симптомы и болезни у всех разные. Из-за чрезмерной нервозности, усталости, длительной депрессии или стресса возникают проблемы с нервами. В этот момент очень важно оказать профессиональную помощь. Тем самым прогрессирование заболевания можно приостановить. У нас больные принимают лечение от 10 дней до нескольких недель. В процессе лечения психологи проводят консультации. Это благоприятно влияет на выздоровление пациентов", - говорит заведующий отделением Темирхан Курегенов.

В последние годы, констатируют врачи, в регионе растёт количество несовершеннолетних с психическими расстройствами. С начала 2022 года первичное заболевание среди детей было диагностировано у 138 пациентов. Свободных мест здесь практически не бывает. В отделении для несовершеннолетних проходят лечение пациенты с диагнозами задержки психического развития, аутизма, умственной отсталости, шизофрении и другими. По словам детского психиатра, сложно не только лечить маленьких пациентов, но и контактировать с их родителями. Ведь многим взрослым сложно принять болезнь своего ребенка.

"Родители не должны бояться визита к врачу-психиатру. Каждый ребенок уникальный, у него есть свои особенности. Чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем лучше. Наше отделение рассчитано на 40 коек. И главная наша задача - помочь ребёнку излечиться от недугов. Лечение проводится комплексно. С пациентами работают врачи - психиатры, психотерапевты, невропотологи и психологи. Также с детьми с умственной отсталостью работает педагог-олигофрен. Она учит детей писать, считать, различать цвета и фигуры. Очень важно сохранить психическое здоровье своего ребенка, он должен чувствовать любовь и заботу в семье. Не стоит забывать, что социальные сети тоже негативно влияют на неустойчивую детскую психику", - говорит детский психиатр Ляйла Баекеева.

По словам специалистов, психические заболевания делятся на два типа: наследственные и приобретённые. В некоторых случаях из-за физических травм прогрессируют психические расстройства.

В "детском" отделении центра есть специализированный кабинет трудотерапии, где дети учатся делать поделки из цветной бумаги, картона и бисера. В свободное от лечения время пациенты шьют на швейной машинке, кстати, дизайн одежды для кукол они придумывают сами.

Занятия проводит квалифицированный специалист Салима Урашова. Опытный инструктор приучает детей к труду и к самостоятельности.

"У нас очень много талантливых и трудолюбивых детей. Поделки, которые они делают своими руками, удивляют многих. Мне очень нравится с ними работать. Трудотерапия очень положительно влияет на систему мышления и на психическое развитие ребёнка в целом. Есть дети, которые целыми днями готовы сидеть в мастерской. Я стараюсь развивать их способности", - делится трудоинструктур.

На данный момент при центре психического здоровья Кызылординской области функционирует специализированная служба скорой медицинской помощи. Бригада выезжает к пациентам, которые состоят на учёте в психоневрологическом диспансере. Они обязаны во время приступа и агрессии оказать первую помощь пациенту. В случае необходимости доставить больного в стационар и госпитализировать его.

"Ежедневно к нам поступают более 10 вызовов. Наша задача за короткое время прибыть к пациенту, оценить ситуацию и принять правильное решение. Если у пациента диагностируется психоз, мы везём его в центр для прохождения соответствующего лечения. Успокоить душевнобольного пациента очень сложно, иногда даже опасно. Не зря говорят, что психиатры и психотерапевты должны иметь третий глаз на затылке. Наша работа не терпит медленности и неторопливости", - рассказывает фельдшер специализированной бригады Кайрат Сеитбаев.

Проблемы в медицинском центре есть, руководство медицинского учреждение этого не скрывает. Несмотря на ежегодный косметический ремонт, специалистов особенно беспокоит состояние здания стационара, построенного в 1976 году. Со времён постройки больницы капитальный ремонт в нём ни разу не проводился.