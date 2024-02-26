Трубопровод продолжают отогревать после аварии в Майкаине

В Павлодарской области в связи с ремонтными работами подачу воды приостановили на АО "Богатырь-Көмір", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Как сообщили в акимате, сейчас ведутся работы по отогреванию трубопровода на пяти участках (трубы подземного и наземного исполнения). Всего за время ведения работ по устранению повреждения отогрето около 4,1 километра трубопровода.

"В связи проводимыми ремонтными работами приостановлена подача на АО "Богатырь-Көмір". При этом производство для добычи угля не пострадало, так как для этого вода не требуется. Для хозяйственных нужд предприятия производится подвоз воды", - сообщили в акимате.

Отмечается, что подача водоснабжения в Майкаине ведется на пониженном давлении. Среднее потребление воды - 250 кубометров в сутки. В резервуарах стабильно имеется суточный запас воды. Обеспечивается постоянное пополнение резервуара.

Также в ведомстве отметили, что работы по восстановлению водоснабжения будут вестись непрерывно до полного устранения. Здесь по-прежнему задействованы 143 человека и 60 единиц специализированной техники.

Напомним, повреждение на трубопроводе подачи холодного водоснабжения в поселок Майкаин выявили 21 февраля.

23 февраля акимат Баянаульского района на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принял решение объявить о чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба на территории посёлка.

24 февраля прошло заседание оперативного штаба.