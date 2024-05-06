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Три медали завоевали казахстанские пловцы в Париже

Вчера, 14:21
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olympic.kz Вчера, 14:21
Вчера, 14:21
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Фото: olympic.kz

Казахстан завершил выступление на этапе кубка мира по артистическому плаванию с тремя медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на olympic.kz.

"Золотую медаль завоевали Наргиза Болатова и Эдуард Ким. Им не было равных в соревнованиях среди смешанных дуэтов.

На вторую ступень пьедестала поднялся Виктор Друзин (соло, произвольная программа). С "бронзой" завершила ЭКМ женская команда, показав третий результат в произвольной программе", - говорится в сообщении.

Напомним, месяц назад на первом этапе Кубка мира в Китае серебряными призерами стали Эдуард Ким и Наргиза Болатова.

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