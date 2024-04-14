Три Казахстанки вышли в полуфинал чемпионата Азии по женской борьбе
Сегодня, 13:37
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Сегодня, 13:37Сегодня, 13:37
146Фото: olympic.kz
В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по женской борьбы. В рамках турнир три представительницы команды Казахстана пробились в полуфинал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прессөслужбу НОК РК.
В весе до 57 килограммов Лаура Алмагамбетова в четвертьфинале оказалась сильнее Боген Ким из Южной Кореи (8-0). Ирина Казюлина стала полуфиналисткой в весе до 65 килограммов. В 1/4 казахстанка выиграла у Диноры Рустамовой из Узбекистана со сч(том 4-3.
Анастасия Панасович поборется за выход в финал в весе до 72 килограммов, победившая в четвертьфинальной схватке со счетом 3-2 Джисьен Ли из Южной Кореи.
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