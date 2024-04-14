Три Казахстанки вышли в полуфинал чемпионата Азии по женской борьбе

В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по женской борьбы. В рамках турнир три представительницы команды Казахстана пробились в полуфинал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прессөслужбу НОК РК.

В весе до 57 килограммов Лаура Алмагамбетова в четвертьфинале оказалась сильнее Боген Ким из Южной Кореи (8-0). Ирина Казюлина стала полуфиналисткой в весе до 65 килограммов. В 1/4 казахстанка выиграла у Диноры Рустамовой из Узбекистана со сч(том 4-3.

Анастасия Панасович поборется за выход в финал в весе до 72 килограммов, победившая в четвертьфинальной схватке со счетом 3-2 Джисьен Ли из Южной Кореи.