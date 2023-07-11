Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток

Фото: из соцсетей

В социальной сети Tik-Tok набирает популярность вирусный ролик со стройплощадки в Атырау. На кадрах запечатлены строители крупной компании, которые перед началом работы на объекте делают энергичную зарядку, передаёт BaigeNews.kz.

Видео, на котором группа в ярких рабочих касках начинает выполнять различные упражнения, было снято случайным свидетелем.

По словам представителей строительной компании, у них давно существует многолетняя традиция - перед началом рабочего дня проводить пятиминутный инструктаж по безопасности и охране труда, после которого следует короткая разминка.

"Как показывают практика и мировой опыт, зарядка помогает быстрее перейти в активный режим. Благодаря физкультуре все органы и ткани человека насыщаются кислородом, ощущается прилив энергии, улучшается самочувствие. Утренняя зарядка - норма на строительных объектах Кореи, Японии и других развитых стран. Будем рады, если наш опыт позаимствуют и другие казахстанские компании в разных сферах", - ответили в стройфирме.

В комментариях под видео казахстанцы умиляются и хвалят рабочих.





