Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысу

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ДТП произошло на 55 километре автодороги Ушарал-Достык в области Жетысу столкнулись автомобили Kia Soul и Toyota Camry, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Предварительно установлено, что 46-летняя женщина, управляя Kia, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с Toyota", — сообщили в полиции.

В результате ДТП на месте скончались трое пассажиров Toyota. Водители обеих автомашин, а также трое малолетних детей с различными травмами госпитализированы в больницу.