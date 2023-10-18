  • 18 Октября, 18:40
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Тренинг для журналистов провели в Астане

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MediaLab Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: MediaLab

В Астане прошел семинар для журналистов "Журналистика в цифровую эпоху: методы и инновации" с участием специалистов медиасферы, передает BaigeNews.kz.

На двухдневном мероприятии были обсуждены вопросы, такие как: методы получения информации в кризисных ситуациях, использование современных инструментов и методов фактчекинга, а также совершенствование навыков публичных выступлений и выразительной речи.
В церемонии открытия семинара приняли участие председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани, председатель правления АО "MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY" Талгат Нарикбаев и представители отечественных СМИ.

"На момент открытия центра MediaLab, перед нами стоял ряд важных задач. Наравне со специалистами по государственным коммуникациям было задумано обучение журналистов. В результате проведенных ранее мероприятий мы обнаружили, что наша инициатива вызвала интерес и спрос. В связи с этим, мы планируем чаще проводить подобные мероприятия, с целью изучения методов получения информации в кризисных ситуациях и критического анализа сегодняшних тенденций и обсуждения новых идей и перспектив", - сказал Н.Матжани.

В ходе меропрятия, автор и ведущий телепрограмм Ерболат Мухамеджан провел мастер-класс на тему "Технология создания телепрограмм: от идеи до готового продукта". Он остановился на анализе рынка, выявлении потребностей аудитории, разработке концепции проекта и его продвижении телеканалам. В свою очередь, эксперт в области ораторского искусства Меруерт Жунусбек провела воркшоп на тему "Ораторское искусство. Техника речи". Во время воркшопа, участники выполняли  практические задания. Кроме того, выступая перед аудиторией спикер поделилась своими знаниями и рассказал, как привлечь внимание аудитории.

Первый день семинара подытожила медиаменеджер, журналист Алия Текенова с докладом "Технологии фактчекинга: инструменты и методы". Эксперт остановилась на опыте зарубежных СМИ по борьбе с дезинформацией и выделила 4 ключевые задачи, стоящие перед фактчекингом.

"Это: проверка информации, развенчание мифов (debunking), мониторинг обещаний (promise tracking) и борьба с пропагандой (propaganda)", - отметила спикер.

Второй день состоял из воркшопа PR-менеджера Айбар Олжаев на тему "Современные методы получения информации в кризисных ситуациях" и подкастера Елдар Кудайбергенов на тему "Применение технологий искусственного интеллекта в медиа".

Организаторами тренинга выступили центр MediaLab Казахстанского института общественного развития совместно с MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

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