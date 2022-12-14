Трассы перекрыли из-за мороза в регионах Казахстана

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Трассы перекрыты из-за непогоды в нескольких регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В Абайской области ударил мороз, термометры показывают минус 30 градусов, введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на дорогах:

"Омск - Майкапчагай" - с 587 по 733 километры (участок от границы Павлодарской области до Семея); с 756 по 906 километры - от Семея до села Калбатау; "Семей - граница РФ" - 3-113 километры; "Семей - Кайнар" - 8-266 километры; "Усть-Каменогорск - Семей" - с 10 по 198 километры, участок от села Герасимовка до Семея.

В Восточно-Казахстанской области также из-за мороза ограничено движение пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на трассах:

"Усть-Каменогорск - Семей" - от села Герасимовка до Семея; "Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" - от поворота на село Глубокое до границы РФ.

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей на дороге "Омск - Майкапчагай" (427-587 километры) - участок от поселка Кенжеколь до границы Абайской области.