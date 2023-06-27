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inform.kz Сегодня, 14:57
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Сегодня, 14:57
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Фото: inform.kz

Транснациональную наркогруппировку "накрыли" в стране

МВД нашей страны пресекло деятельность транснациональной наркогруппировки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возбуждено дело по созданию транснациональной группы из числа граждан сопредельных государств, наладившей поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

Как установлено, фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к "работе" поставщиков и закладчиков "синтетики".

"При содействии прокуратуры города Алматы начато досудебное расследование по статье 264 УК “Создание и руководство транснациональной организованной преступной группы”, - говорится в сообщении.

К слову, наказание предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества.

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Сегодня, 14:57
301
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