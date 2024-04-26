Трамвайный парк начали восстанавливать в Темиртау
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В Темиртау восстанавливают трамвайный парк. Для жителей города это не просто экологичный транспорт, а неотъемлемая часть истории – визитная карточка, передаёт BaigeNews.kz.
"По восстановлению трамвайного парка принято принципиальное решение, и уже приступили к первому этапу работ. Начали менять трамвайные пути от заводоуправления до проспекта Республики. Предстоит масштабная работа по восстановлению трамвайной инфраструктуры. Об этом достигнута договорённость с градообразующей компанией Qarmet. Предусмотрено проектирование части путей, где требуется капитальный ремонт, а также текущий ремонт путей, полная замена электрической части, ремонт депо. Кроме того, будут приобретены новые трамваи", - сообщили в акимате области.
Запустить трамвайное сообщение планируют в этом году.
После завершения всех работ будет обсуждён вопрос о передаче трамвайного парка под управление коммунальным службам города.
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