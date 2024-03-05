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Трампу вернули право участвовать в выборах

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BBC Сегодня, 09:11
Сегодня, 09:11
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Фото: BBC

Верховный суд США отменил решение властей Колорадо, запретивших бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в этом штате в первичных выборах (праймериз), передает BaigeNews со ссылкой на DW. Девять судей Верховного суда единогласно удовлетворили апелляцию Трампа, сообщила высшая судебная инстанция США/

Решение Верховного суда распространяется и на запреты Трампу участвовать в первичных выборах в других штатах - в Мэне и Иллинойсе. Экс-президент, являющийся главным претендентом на участие в ноябрьских выборах от Республиканской партии, назвал решение Верховного суда США "великой победой для Америки".

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