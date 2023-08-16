Товарооборот между Казахстаном и Башкортостаном достиг 382 млн долларов

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с правительственной делегацией Республики Башкортостан Российской Федерации во главе с Премьер-Министром Андреем Назаровым в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"По итогам 2022 года товарооборот между регионами Казахстана и Башкортостаном составил порядка $382 млн с определенным ростом. Вместе с тем имеется потенциал для дальнейшего расширения торговли и увеличения номенклатуры поставляемых товаров", - отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства также подчеркнул, что продолжает расти количество совместных проектов в области промышленной кооперации. Так, в настоящее время ведется локализация производства ООО "Уральский пружинный завод" в Костанайской области. Налаживается сотрудничество с АО "Башкирская содовая компания", которой прорабатывается два крупных проекта на сумму порядка $716 млн.

"Правительство Казахстана готово оказывать необходимую поддержку башкирским бизнесменам в реализации инвестиционных проектов", — сказал Алихан Смаилов.

Со своей стороны Андрей Назаров подчеркнул, что регионы Казахстана и Башкортостан связывает многолетнее тесное взаимодействие в различных сферах. При этом имеется значительный потенциал по его расширению.