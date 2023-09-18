Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4%

За год товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза вырос на 4%, при этом экспорт увеличился, а импорт уменьшился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Сообщается, что за год товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза вырос на 4%.

"За первое полугодие 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС достиг 13,8 миллиарда долларов — на 4,1% больше, чем годом ранее. В том числе товарооборот с Россией составил 12,7 миллиарда долларов, с Кыргызстаном — 645,5 миллиона долларов, с Беларусью — 456,3 5 миллиона долларов, с Арменией — 21,3 5 миллиона долларов. Доля ЕАЭС в структуре товарооборота РК — 20,6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую часть товарооборота составляет импорт: за полгода в нашу страну импортировали товаров на 8,4 миллиарда долларов, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.

Экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС достиг 5,4 миллиарда долларов, показав при этом рост на 36,8% за год. Доля ЕАЭС в структуре экспорта — 14,3%.

Самыми заметными статьями экспорта Казахстана в страны ЕАЭС в январе – июне 2023 года стали продукты неорганической химии, плоский прокат из железа и стали, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование, искусственный корунд, железные руды и концентраты.

Самые попылярные импортируемые в Казахстан продукты - трубы из чёрных металлов, нефть и нефтепродукты, прутки из железа и стали, дизельное топливо, плоский прокат из железа и стали.