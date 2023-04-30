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NBC Сегодня, 12:39
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Сегодня, 12:39
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Фото: NBC

Торнадо оставил без света около четырёх тысяч человек во Флориде

Торнадо прошёлся по Палм-Бич во Флориде, оставив около 4 тысяч жителей без света, а десятки водителей — без машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Штормовое предупреждение сохраняется для юга штата, в том числе Майами. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
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Сегодня, 12:39
330
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