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Сегодня, 12:39
330
330Фото: NBC
Торнадо оставил без света около четырёх тысяч человек во Флориде
Торнадо прошёлся по Палм-Бич во Флориде, оставив около 4 тысяч жителей без света, а десятки водителей — без машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.
Штормовое предупреждение сохраняется для юга штата, в том числе Майами. О пострадавших и жертвах не сообщается.
Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
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