Торнадо оставил без света около четырёх тысяч человек во Флориде

Фото: NBC

Торнадо прошёлся по Палм-Бич во Флориде, оставив около 4 тысяч жителей без света, а десятки водителей — без машин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

Штормовое предупреждение сохраняется для юга штата, в том числе Майами. О пострадавших и жертвах не сообщается.