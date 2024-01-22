Топ любимых фраз казахстанских коррупционеров назвали в Антикоре

В Антикоррупционной службе Казахстана назвали наиболее распространённые слова, фразы, жесты и действия при взятках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Часто используемые слова и фразы, жесты и действия были установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий. При этом в Антикоре подчеркнули, что каждый случай индивидуален. Коррупционные деяния могут возникнуть после различных фраз и обстоятельств, зависящих от конкретной ситуации.

Наиболее распространённые слова и фразы:

"решите вопрос";

"за мной не заржавеет";

"отблагодарю";

"посмотрим";

"на связи";

"решаемо";

"не обещаю, но я вас понял";

"предложение монетизировать услугу";

"договоримся";

"когда можем "свадьбу сыграть" и подскажите количество гостей";

"жду хороших вестей".

Наиболее часто используемые жесты и действия: трение пальцами, кивок, намёк взглядом, похлопывание по карману, обозначение суммы посредством мобильных телефонов, калькулятора, пожимание руки.