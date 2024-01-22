Топ любимых фраз казахстанских коррупционеров назвали в Антикоре
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В Антикоррупционной службе Казахстана назвали наиболее распространённые слова, фразы, жесты и действия при взятках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Часто используемые слова и фразы, жесты и действия были установлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий. При этом в Антикоре подчеркнули, что каждый случай индивидуален. Коррупционные деяния могут возникнуть после различных фраз и обстоятельств, зависящих от конкретной ситуации.
Наиболее распространённые слова и фразы:
"решите вопрос";
"за мной не заржавеет";
"отблагодарю";
"посмотрим";
"на связи";
"решаемо";
"не обещаю, но я вас понял";
"предложение монетизировать услугу";
"договоримся";
"когда можем "свадьбу сыграть" и подскажите количество гостей";
"жду хороших вестей".
Наиболее часто используемые жесты и действия: трение пальцами, кивок, намёк взглядом, похлопывание по карману, обозначение суммы посредством мобильных телефонов, калькулятора, пожимание руки.
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