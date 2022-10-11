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  • Толеутай Рахимбеков о "Соловьях" и "Чиполлино" в казахстанской политике
pixabay.com Сегодня, 15:10
395
Фото: pixabay.com

Толеутай Рахимбеков о "Соловьях" и "Чиполлино" в казахстанской политике

Первый заместитель председателя народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Толеутай Рахимбеков прокомментировал высказывание Ертысбаева в адрес кандидата в президенты Жигули Дайрабаева, передает BaigeNews.kz

По словам Рахимбекова, ему стыдно за высказывание Ертысбаева, которое широко распространилось в социальных сетях. 

"У него тоже есть кличка "Соловей". Если он сейчас показывает такой уровень, можно понять, что он говорил первому президенту. Мне кажется, что смеяться над этим неправильно. У кого-то есть политические клички. Например, мы же все знаем кто "Чиполино". Мы знаем почему его так называют, но не говорим же", - отметил политик. 

Напомним, в партии "Ауыл" прокомментировали шутку известного политика Ермухамета Ертысбаева о кандидате в президенты Жигули Дайрабаеве. Там заявили, что слова Ертысбаева являются оскорблением.

Видео: Толеутай Рахимбеков о "Соловьях" и "Чиполлино" в казахстанской политике
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#политика #партия "Ауыл"
Журналист
Сегодня, 15:10
395
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