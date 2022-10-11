"Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева

Фото: Страница партии "Ауыл" в Facebook

В партии "Ауыл" прокомментировали шутку известного политика Ермухамета Ертысбаева о кандидате в президенты Жигули Дайрабаеве, передает BaigeNews.kz. В партии заявили, что слова Ертысбаева являются оскорблением.

"Некорректный выпад лидера Народной партии Ертысбаева Е. в сторону кандидата от партии "Ауыл" Дайрабаева Ж.М. вызвал в казахстанском обществе крайнее сожаление и справедливое осуждение политика. Слова данного человека не соответствуют правилам открытой и честной политики в предверии выборов президента и не делают чести автору оскорбительного высказывания", - говорится в заявлении партии "Ауыл".

Однопартийцы Жигули Дайрабаева считают, что шутка Ертысбаева - это популистская попытка сделать себе имя на кандидате от партии "Ауыл", который, по их словам, имеет безупречную репутацию.

"Попытки глумиться над именем другого гражданина – это отвратительная выходка, проявление бескультурья и бестактности, граничащая с гражданской дискриминацией. Нам искренне жаль, что лидеры другой партии ведут себя как политические карлики. Мы уверены, что подобные методы подрывают доверие общества в целом к принципам человечности и гуманным государственным устоям. Мы твердо убеждены, что подобным явлениям нет места в казахстанском обществе, где чтят и уважают общечеловеческие ценности и добрые традиции нашей нации", - сообщили в партии "Ауыл".

Напомним, ранее глава Народной партии Ермухамет Ертысбаев заявил, что у Жигули Дайрабаева нет шансов на победу в выборах.