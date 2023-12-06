Токаеву показали завод по производству керамогранита и керамических плит в Актобе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству керамогранита и керамических плит в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент ознакомился с деятельностью ТОО "Зерде-Керамика Актобе". Площадь производственного объекта, расположенного в индустриальной зоне, составляет 15 гектаров. Завод производит 5 миллионов квадратных метров продукции в год.

По словам исполнительного директора завода Даурена Битемирова, производимые здесь керамогранит и керамические плиты полностью обеспечивают спрос западных регионов Казахстана. Продукция также экспортируется в Россию, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан.

Уникальность завода заключается в полной автоматизации производственного процесса на современном оборудовании итальянской фирмы SACMI.

Как сообщили Главе государства, на объект привлечено 9,2 миллиарда тенге инвестиций. На покупку оборудования государство оказало поддержку в получении кредита в размере 7,5 млн евро у АО "Фонд развития промышленности".