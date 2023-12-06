Предприниматели Актюбинской области презентовали Токаеву свои проекты

Сегодня, 16:57

Сегодня, 16:57

Презентацию проектов по строительству заводов и цехов провели предприниматели Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Руководитель ТОО KazFeltec Ерлан Джанабергенов презентовал Главе государства проект по запуску завода по производству экологичных теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Общий объем инвестиций – 5,3 млрд тенге.

Генеральный директор компании AqtobeCem Станислав Щербаков представил Касым-Жомарту Токаеву проект завода по производству цементного клинкера в Актюбинской области на общую сумму 70 млрд тенге.

Председатель наблюдательного совета "КазахБитум" Бекжан Мамыт рассказал Президенту о проекте по строительству битумного завода-терминала на сумму 32,2 млрд тенге.

В завершение беседы Глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.