Аким Актюбинской области доложил президенту об инвестиционном потенциале региона

Главе государства доложили об инвестиционном потенциале Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах.

Аким области рассказал о том, что за 10 месяцев 2023 года в экономику области было привлечено 804,4 миллиарда тенге инвестиций, что на 8,2 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основная доля вложений приходится на частные инвестиции – 725,5 миллиарда тенге, в том числе в обрабатывающую промышленность – 62,6 миллиарда тенге, в добычу металлических руд – 145,6 миллиарда тенге.

Также глава региона проинформировал президента о том, что в 2023 году запланирован запуск 19 крупных проектов на сумму 57,2 миллиарда тенге. Для всех инвестиционных проектов организован принцип зелёного коридора.

Он сообщил о разработке ряда инфраструктурных проектов, в том числе о подготовке проектно-сметной документации автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын.

Асхат Шахаров представил проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счёт привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 миллиарда тенге.

Также он проинформировал о запуске третьей нитки газопровода-отвода в Актобе от магистрального газопровода Бухара – Урал. Реализация проекта позволит решить проблему загруженности существующих газопроводов.