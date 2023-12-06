Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Программа поездки включает также посещение ряда социально-культурных объектов", - говорится в сообщении.