Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область
Сегодня, 13:02
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Сегодня, 13:02Сегодня, 13:02
183Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Программа поездки включает также посещение ряда социально-культурных объектов", - говорится в сообщении.
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