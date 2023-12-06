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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область

Сегодня, 13:02
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 13:02
Сегодня, 13:02
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Президент планирует ознакомиться с состоянием экономического развития региона, реализуемыми инвестиционными проектами. Программа поездки включает также посещение ряда социально-культурных объектов", - говорится в сообщении.

 

 

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