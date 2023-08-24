  • 24 Августа, 17:49
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Токаев заявил о необходимости поиска мира на основе Устава ООН

Сегодня, 16:39
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Акорда Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите БРИКС, заявил о формуле мира на основе Устава ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что партнеры по БРИКС и "БРИКС Плюс" могли бы сотрудничать в продвижении этой инициативы на общее благо.

"Далее. Следует объединить наработки стран ШОС, БРИКС и "БРИКС Плюс" в критически важной цифровой сфере, электронной коммерции, кибербезопасности и расширить обмен информацией. В следующем году в Казахстане пройдет Цифровой форум Шанхайской организации. Я рад пригласить партнеров по "БРИКС Плюс" принять активное участие в этом важном мероприятии", - отметил президент.

Казахстан, заявил лидер Казахстана, призывает всех партнеров присоединиться к нам в реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры "Север – Юг" и "Восток – Запад".

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