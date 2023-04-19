Токаев высказался по ситуации с нефтяниками Жанаозена

Фото: пресс-службы Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва газового баллона в жилом доме, произошедшем в начале недели в Жанаозене, а также высказался о ситуации с нефтяниками региона, передаёт BaigeNews.kz.

"В западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди хотят работать только в нефтяной сфере. Это неправильно. Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьёзно ухудшиться. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы молодёжь осваивала и другие специальности. Для этого необходимо разработать специальный план", — сказал Токаев.

Президент отметил, что Жанаозен – это моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учётом этого был принят комплексный план развития города. За исполнение этого документа правительство также несёт ответственность.