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пресс-службы Акорды Сегодня, 11:08
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Сегодня, 11:08
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Фото: пресс-службы Акорды

Токаев высказался по ситуации с нефтяниками Жанаозена

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва газового баллона в жилом доме, произошедшем в начале недели в Жанаозене, а также высказался о ситуации с нефтяниками региона, передаёт BaigeNews.kz.

"В западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди хотят работать только в нефтяной сфере. Это неправильно. Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьёзно ухудшиться. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы молодёжь осваивала и другие специальности. Для этого необходимо разработать специальный план", — сказал Токаев. 

Президент отметил, что Жанаозен – это моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учётом этого был принят комплексный план развития города. За исполнение этого документа правительство также несёт ответственность.

"Например, сегодня во всем мире ведущей отраслью становятся информационные технологии. Такие технологии можно применять в деле развития Мангистауской области. В целом, нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдёт в завтрашний день", — уточнил президент.

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Сегодня, 11:08
221
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