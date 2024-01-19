Токаев встретился с казахстанцами в Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Италии, встретился с группой казахстанцев, работающих в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программе (WFP) ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее глава государства провел встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн и генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем.

Он также побывал в Ватикане и побеседовал с Папой Римским.