Токаев привёз в Италию яблоки сорта апорт

Находящийся с официальным визитом в Италии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил штаб-квартиру Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.

"Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объём экспорта пшеницы достигает около шести миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - отметил глава государства.

Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с организацией.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша страна заинтересована в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зелёного сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна – один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов.