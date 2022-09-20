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Борт №1 Сегодня, 00:27
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Фото: Борт №1

Токаев встретился с генеральным менеджером Microsoft

Глава государства встретился с генеральным менеджером Microsoft по Центральной Азии и Восточной Европе Мишель Симмонс

Обсуждены перспективы расширения присутствия компании в Казахстане, в том числе планы по открытию IT-лаборатории, переподготовке и повышению квалификации IT-специалистов.

Также ранее Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов

Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.

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#США #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 00:27
44
Журналист
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