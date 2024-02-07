Токаев: Важен жесткий контроль технического состояния предприятий

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, указал на важность контроля над поддержанием технического состояния предприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства привел в пример ситуацию с инвестором, который игнорировал вопросы модернизации предприятия.

"Крайне важен и жесткий контроль за поддержанием технического состояния предприятий. У нас перед глазами ситуация, когда инвестор выкачивал прибыль, игнорируя вопросы модернизации предприятия, экологии, безопасности труда. В рамках исполнения моего поручения Карагандинский комбинат передан национальному инвестору. Ключевым условием при этом стало его намерение провести комплексную модернизацию предприятия. Для обеспечения бесперебойной работы комбината и недопущения аварий следует в кратчайшие сроки восстановить шахты, усилить промышленную безопасность, обновить материально-техническую базу. В то же время нужны масштабные инвестиции в создание новых производств и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью", - сказал президент.

Он также указал на то, что необходимо наладить выпуск высокотехнологических марок стали для автомобильной промышленности и других отраслей.

Президент поручил предприятию за пять предстоящих лет нарастить производство и вернуть статус одного из лидеров металлургии в СНГ.

Следующей приоритетной задачей президент он обозначил обеспечение становления сильного среднего предпринимательства в индустриальном секторе.

"Этот вопрос я поднимал неоднократно, но системный план действий так и не был разработан. На вопросы, какие должны быть приоритеты, какая поддержка будет оказываться предпринимателям, пока нет ответов. Возможности для появления новых передовых производств у нас имеются. К примеру, крупные нефтегазовые и горно-металлургические компании при освоении недр должны внедрять технологические новшества, меняя структуру национальной экономики Дорожная и строительная техника, оборудование для энергетической сферы, мелиоративные системы, готовые изделия из металлов – это далеко не полный перечень перспективных направлений. Если сейчас не создать такие производства в Казахстане, то тотальный импорт оборудования станет хроническим. Поэтому важно, чтобы индустриальная политика была согласована с планами по модернизации инфраструктуры и развитию минерально-сырьевого комплекса",- сказал президент.

Заседание проходит с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного кабмина.

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова во время пленарного заседания мажилиса парламента. За кандидатуру проголосовали 69 депутатов, семеро – воздержались.