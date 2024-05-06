Токаев провёл телефонный разговор с президентом Сербии
Вчера, 17:23
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Вчера, 17:23Вчера, 17:23
321Фото: akorda.kz
Глава государства провёл телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договорённостей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.
Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.
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