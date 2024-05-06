Токаев провёл телефонный разговор с президентом Сербии

Глава государства провёл телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договорённостей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.