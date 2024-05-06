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Токаев провёл телефонный разговор с президентом Сербии

Вчера, 17:23
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 17:23
Вчера, 17:23
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Фото: akorda.kz

Глава государства провёл телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договорённостей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня.

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