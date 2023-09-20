Токаев провёл переговоры с президентом Румынии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провёл переговоры с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Токаев отметил позитивные тенденции развития торгово-экономических связей между двумя странами. Так, Румыния выступает ведущим торговым партнёром Казахстана в Восточной Европе. На сегодняшний день объём двусторонней торговли вырос более чем на 20% и составляет 1,3 миллиарда долларов.

"Мы рассматриваем Румынию как очень дружественное государство. Мы уважаем вашу историю, вашу политику, традиции вашей страны и народа", – подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана отметил, что для придания дополнительного импульса торгово-экономическому взаимодействию необходимо активизировать работу межправительственной комиссии и Делового совета Казахстана и Румынии.

Клаус Йоханнис выразил приверженность дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества Казахстана и Румынии

"Для меня и моей команды очень приятно встретиться здесь сегодня, поскольку мы являемся очень хорошими экономическими и политическими партнёрами. Вы знаете, я перед нашей встречей узнавал историю взаимоотношений наших стран. И я думаю, что у нас с Вами есть отличные возможности для укрепления политического диалога на высоком уровне", – отметил президент Румынии.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной повестке дня, а также обсуждены вопросы взаимодействия по линии ООН и ОБСЕ.

В завершение встречи глава государства пригласил Клауса Йоханниса принять участие в работе Международного форума Астана в качестве одного из основных гостей.