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Токаев принёс соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке

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министерство культуры и информации РК Сегодня, 09:31
Сегодня, 09:31
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Фото: министерство культуры и информации РК

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапарулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапарулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Напомним, известный писатель, журналист, драматург Медеу Сарсеке скончался на 89-м году жизни.

 

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