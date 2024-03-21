Токаев принёс соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
97Фото: министерство культуры и информации РК
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапарулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапарулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
Напомним, известный писатель, журналист, драматург Медеу Сарсеке скончался на 89-м году жизни.
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