Скончался известный казахстанский писатель

Скончался известный писатель, журналист, драматург Медеу Сарсеке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Медеу Сарсеке родился в 1936 году в селе Кайнар Семипалатинской области, пишет adebiportal.kz.

Окончил Казахский политехнический институт, металлургический факультет. С 1965 года работал ответственным секретарем Семипалатинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана.

В 1959 году издал свою первую книгу "Необыкновенный луч" (научно-фантастическая повесть). В этом же жанре написал повести "Тень невидимок" (1960), "От огня до атома" (1965), "Седьмая волна" (1964). В 1961 году выпустил книгу очерков о Семипалатинском цементном заводе "Джигиты семилетки". Отдельными изданиями вышли его повести "Когда улетают гуси" (1968), "Звездный час" (1969).

В жанре документально-художественной биографии издал книгу об академике Каныше Сатпаеве "Камни родной земли" (1974). Научно-фантастическая повесть Сарсеке "Седьмая волна" в 1970 году была издана на русском языке.