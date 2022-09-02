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akorda.kz Сегодня, 11:10
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Фото: akorda.kz

Токаев принял делегацию Конгресса США

Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американских отношений. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности Группы друзей Казахстана в Конгрессе США", — говорится в сообщении.

Как учтонили в пресс-службе, Глава государства отметил важность визита американских конгрессменов с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также высказал удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент рассказал конгрессменам о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего Послания народу Казахстана.

В свою очередь конгрессмены поблагодарили Главу Казахстана за возможность встречи и высоко оценили его усилия по реализации масштабных политических и экономических преобразований в Казахстане.

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#Президент Казахстана #США
Сегодня, 11:10
151
Журналист

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