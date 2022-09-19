Токаев пригласил глобальные фининституты США инвестировать в Казахстан

Фото: БОРТ №1

Во время визита в США президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых такие компании, как Citi, Goldman Sachs, NASDAQ, Auerbach Grayson & Company LLP, Franklin Templeton, Brightlight Capital, AllianceBernstein, Jefferies Financial Group, Luxor Capital Group, Paine Schwartz Partners LLC, New Silk Road Forum, Robotti & Company Advisors, TPG Capital, Grupo Los Grobo. Встреча прошла в городе Нью-Йорк в формате рабочего завтрака, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".



Глава государства проинформировал американских финансистов о масштабных политических и экономических реформах. Он разъяснил значение этих важных преобразований с точки зрения их влияния на финансово-экономический сектор.

"Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку и повышение прозрачности, и в целом – новые возможности для частного сектора и международных партнеров", – подчеркнул президент.

Токаев рассказал участникам мероприятия о возможностях Казахстана в осуществлении совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики. Глава государства остановился на перспективах сотрудничества с Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына". Он указал на благоприятные возможности, открывающиеся в связи с приватизацией активов Фонда. Глава государства обратил внимание на огромный потенциал нашей страны в сферах энергетики, зеленой экономики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, а также отметил условия, созданные в Международном финансовом центре "Астана".



Президент Казахстана заявил о том, что правительство нашей страны готово оказать полную поддержку американским деловым кругам в реализации инвестиционных проектов.