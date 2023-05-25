Токаев приехал в Кремль для участия в заседании ВЕЭС

Глава государства прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В расширенном заседании Совета наряду с президентом Казахстана примут участие президент Российской Федерации – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Кроме этого посредством видеосвязи планируется участие от государств – наблюдателей при ЕАЭС – президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, президента Республики Куба Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса, а также приглашенного гостя – президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.