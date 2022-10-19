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t.me/bort_01 Сегодня, 11:06
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Фото: t.me/bort_01

Токаев прибыл в Алматинскую область с рабочим визитом

Президент Казахстана прибыл в Алматинскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Началась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с общественностью Алматинской области", - говорится в сообщении. 

 

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#Президент Казахстана #визит #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:06
167
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