Токаев поздравил Путина с Днем России

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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту России Владимиру Путину, передаёт BaigeNews.kz.

Глава нашего государства поздравил российского лидера и всех граждан страны с национальным праздником – Днем России.

В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал народу России благополучия и прогресса, а также выразил уверенность в укреплении сотрудничества на благо и в интересах двух стран.