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Токаев поздравил короля Саудовской Аравии

Вчера, 09:31
АВТОР
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Акорда Вчера, 09:31
Вчера, 09:31
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днём Саудовской Аравии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета", – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.

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