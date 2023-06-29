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BaigeNews.kz/ Арман Мухатов Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15
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Фото: BaigeNews.kz/ Арман Мухатов

Токаев подписал законы о дорожном движении и ЖКХ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписаны законы Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства".

Тексты законов публикуются в печати.

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Сегодня, 19:15
312
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