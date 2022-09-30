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Токаев освободил Талгата Жакана от должности заместителя управделами президента Казахстана Сегодня, 15:32
98

Токаев освободил Талгата Жакана от должности заместителя управделами президента Казахстана

Токаев освободил от должности заместителя управляющего делами президента РК Талгата Жакана. Он занимал этот пост с 25 января 2022 года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Ак Орды.

"Распоряжением главы государства Жакан Талгат Амангелдиулы освобожден от должности заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - сообщается на сайте.

Талгат Жакан родился в Алматы 1965 года. Он занимал этот пост с 25 января. Ранее он работал руководителем управления материально-технического обеспечения при УДП. С 2016 по 2021 год был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

 

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#Токаев
Журналист
Сегодня, 15:32
98
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